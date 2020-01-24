小提琴家「通波仔」後不治　專家證人：血管支架術後未完全張開　手術「未如理想」 (16:45)

黃衛明（終年59歲）於2016年3月31日進行「通波仔」手術，由心臟專科醫生梁國輝為他在3條主要血管搭建4個支架。死者的解剖報告顯示，死者3條主要血管中，有兩條血管仍出現八成阻塞的情況。

專家證人范瑜茵作供指出，死者本身有腎病、肺積水，血管硬化的情況嚴重和複雜，故手術應被視為高風險，她認為醫生術前沒有作出適當的風險評估。

范瑜茵又稱，醫生沒有使用更能準確得知血管阻塞情況的血管內超聲波（IVUS）配合手術，手術結果顯示，手術未能完全做到血流重建，或有支架未完全張開，總結治療是「未如理想」，強調須考慮手術是令死者之後心臟停頓的一個原因。

就術後情況，范瑜茵稱以死者沒有在加護病房或深切治療部觀察，缺乏持續性照顧及臨牀護理，亦沒有心臟檢測系統監測心臟的情況，稱醫療團隊「係違反咗醫療責任」。聆訊下午續。

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