填海關注組成員申改劃坪洲與交椅洲之間土地為「海洋功能保留區」 (13:30)

馮錦霖向城規會申請改劃「大嶼山東北部分區計劃大綱核准圖」，將坪洲與交椅洲之間面積約328.37公頃的政府土地「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」、「貨櫃後勤用地」及「休憩用地」，改劃為「其他指定用途」註明「海洋功能保留區」地帶（Reserved for General Marine Functions Uses）。城規會就申請提出意見的屆滿日期為本周五（13日），暫定明年1月8日開會審議。

馮錦霖解釋，政府早年計劃將該片海域填海發展貨櫃碼頭，但至今未落實，「係咪仲需要用咁多地方去做貨櫃碼頭，好明顯已經唔係」，所以應該還海於海，提出申請改劃用途，希望不作填海造地或開採海洋資源，開放予市民使用。

多個與會環團均指出，「明日大嶼」水域具高生態價值，支持改劃申請。香港海豚保育學會發言人麥浠汶表示，明日大嶼選址有珊瑚群落、以浮游生物為食物的海筆棲息，以及江豚等，如城規會批准改劃，可以避免填海威脅。香港觀鳥會助理保育經理胡明川亦支持改劃申請，她稱坪洲以南的周公島有白腹海鵰出沒，該種猛禽在附近海域覓食，如進行填海工程，會影響其棲息及覓食。

綠色力量總監鄭睦奇指出，中國簽署《生物多樣性公約》，香港亦需跟從公約規定，而公約建議所有簽署國於2020年，將10%水域劃為海洋保護區，但香港目前只做到約3%，與10%仍有距離，支持改劃用途，並希望港府加強海洋規劃。

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