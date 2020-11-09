新冠肺炎｜大埔現源頭不明病例　曾祈殷倡確診屋邨強制檢測 (13:54)

曾祈殷稱，梅窩Staycation（住宿度假）群組已出現第二或第三代傳播，估計大埔區出現隱形傳播鏈，希望政府再增設流動車和採樣亭，又建議大埔區居民與僱主商討可否在家工作，減少當區、跨區的人流活動。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目稱，26歲男患者在酒吧工作，形容是「長期以嚟嘅防疫盲點」，酒吧屬高危地點，但無法追蹤顧客，認為政府只呼籲市民檢測不理想。

何栢良指出，政府如進行強制檢測，要界定市民於哪個時段曾到哪間酒吧、茶餐廳或酒樓而需強制檢測，此舉成效會最高，而市民出入高危場所亦要登記，以便追蹤。

新冠肺炎 相關報道：

消息：今增約6宗輸入個案 本地零感染

聖公會主風小學教師初步確診 今明取消網上授課

診所派樽速罄 大埔今設採樣亭 流動車昨起駐3日 首天發1700樣本瓶