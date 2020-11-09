新冠肺炎｜大埔現源頭不明病例　曾祈殷倡確診屋邨強制檢測 (13:54)

大埔近日出現9宗新型冠狀病毒確診，包括昨（8日）公布的3宗源頭不明個案。政府近日在該區設流動車派發及收集樣本瓶，亦設流動採樣亭。被問及應否為大埔區居民強制檢測，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（9日）在港台節目表示，在疫情爆發初期，於特定區或屋苑盡快篩檢非常有用，認為可試行，建議先就個別有確診個案的屋邨作強制檢測，若疫情爆發，牽連擴大，「唔難保成個區都要」。
曾祈殷稱，梅窩Staycation（住宿度假）群組已出現第二或第三代傳播，估計大埔區出現隱形傳播鏈，希望政府再增設流動車和採樣亭，又建議大埔區居民與僱主商討可否在家工作，減少當區、跨區的人流活動。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目稱，26歲男患者在酒吧工作，形容是「長期以嚟嘅防疫盲點」，酒吧屬高危地點，但無法追蹤顧客，認為政府只呼籲市民檢測不理想。
何栢良指出，政府如進行強制檢測，要界定市民於哪個時段曾到哪間酒吧、茶餐廳或酒樓而需強制檢測，此舉成效會最高，而市民出入高危場所亦要登記，以便追蹤。
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