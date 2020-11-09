無業男認網上無牌售伸縮警棍電槍　判囚2年8個月 (13:15)

被告趙梓烽（31歲）報稱無業。案情指出，警方去年10月在facebook發現被告正招售伸縮警棍，帖文並附上「裝修棒$250」等字眼。警方遂喬裝買家聯絡被告，被告直認有伸縮警棍甚至電槍出售，雙方終協訂以約1.2萬元交易20支伸縮警棍及10支電槍。被告承認一項無牌經營槍械及一項管有違禁武器罪，分別指稱他經營12支電槍及管有21支「重力操作鋼棒」。

辯方求情稱，認同被告與喬裝警的對話「令人不安」，但指出他只是在社會事件下的「機會主義者」，這些說話只是被告用作吸引購買者的宣傳口號，並非對警方有敵意，或針對社會上某一群組，稱被告唯一犯案目的是賺錢償還卡數。

法官姚勳智判刑指出，案件性質嚴重，難以想像若涉案武器流出市面後帶來的後果，而被告犯案為了圖利及協助傷人亦是加刑因素，但考慮他認罪而減刑，判他入獄2年8個月。

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