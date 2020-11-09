17歲女生涉圖用有害物加害警員　控方未取得手機通訊紀錄官准押後審 (12:45)

被告為17歲少女，控罪指稱她於2019年11月18日，在香港串謀另一17歲少年意圖共同非法及惡意向警察施用有害物品，即從含有異丙醇、乙酸及異丙基的混合液中，釋放的氣體使該人受損害、精神受創或惱怒。

控方今在庭上提出審訊延期申請並指出，案中已認罪的另一男被告，其手提電話經警方破解後，發現在其通訊軟件WhatsApp一個與帳戶名為「老婆寶寶」的文字對話中，曾稱要向警方施以由醋及酒精製成的有害物質，但因警方未能破解女被告的手提電話，無法確認女被告為帳戶「老婆寶寶」的使用者，而律政司視此為重要證據，因此須時向服務營運商索取紀錄。

裁判官屈麗雯質疑，為何控方在案件審訊時仍未取得有關證據。控方承認有疏漏及與警方溝通錯誤，稱律政司早已指示警方索取有關紀錄，但在不清楚的原因下警方未有取得，惟至較後時間才發現問題，屈麗雯最終批准申請，押後案件至12月7日再訊。

同案另一17歲男被告早前承認同一控罪，被判入更生中心。

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