18歲文員踢警原判感化改囚30日　上訴庭：原本刑期過輕原則上犯錯 (11:45)

相關報道︰18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日（10月24日）

上訴庭在判辭指出，案發當日為「大三罷」，被告龔逸勤（18歲）應有心理準備，外面情況會較混亂。當有全副防護裝備的警員向被告迎面跑來，朝他相反方向追捕示威者，他一定知道警員正在執法，形容被告的行為必然為阻礙警方執法。

被告的感化和社會服務令報告指出，他因「緊張」和「不擅於處理危機」而犯案，上訴庭表明不認同相關說法，認為報告內容與被告在求情信稱「市民應以合法方式爭取訴求而非暴力方式表達不滿」的說法有一定衝突。

上訴庭又指出，觀乎當日大環境，發生襲警事件的可能一定比其他場合高，涉案警長在快跑中被踢而摔倒，可能會受重傷，認為警長今次因佩戴護脛而沒受傷純屬幸運，被告的行為亦可能會引起他人效法，造成更大規模的暴力衝突。

被告早前承認於去年11月11日在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。辯方早前求情時透露，被告父親前年病逝，母親則患腦瘤需接受手術治療，被告同時需照顧患自閉和輕度智障的胞弟。時任署理主任裁判官徐綺薇最終接納感化報告建議，判被告接受感化一年，寄語被告「唔好再令媽媽擔心」。

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