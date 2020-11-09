新冠肺炎｜今增6宗確診　全屬輸入個案　包括5名豁免檢疫者 (14:45)

【14:45】衛生防護中心公布，截至今日（9日）凌晨零時，本港新增6宗新型冠狀病毒確診個案，全為輸入個案。另今日有少於10宗初步確診，包括昨日（8日）公布確診、居於大埔寶雅苑男子（個案5375）的一名家人。