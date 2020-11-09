新冠肺炎｜今增6宗確診　全屬輸入個案　包括5名豁免檢疫者 (14:45)

【14:45】衛生防護中心公布，截至今日（9日）凌晨零時，本港新增6宗新型冠狀病毒確診個案，全為輸入個案。另今日有少於10宗初步確診，包括昨日（8日）公布確診、居於大埔寶雅苑男子（個案5375）的一名家人。
6宗輸入個案中，5人為獲豁免檢疫者。除個案5377外，其餘患者均無病徵：
．個案5376：50歲男機組人員，11月7日乘SU212航班從俄羅斯抵港
．個案5377：38歲男機組人員，11月7日乘RH372航班從哈薩克抵港，同日發病
．個案5378：38歲男子，11月7日乘BA027航班從英國抵港，由機場送院
．個案5379：47歲男機組人員，11月7日乘SV986航班從沙特阿拉伯抵港
．個案5380：47歲女機組人員，11月7日乘VS206航班從英國抵港
．個案5381：44歲男海員，11月8日乘CX796航班從印尼抵港，由機場送院
【11:22】消息稱，本港今日（9日）新增約6宗新型冠狀病毒確診個案，全屬輸入個案，沒有本地感染個案。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介