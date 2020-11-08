蘇屋邨單位漏煤氣3人亡　警：通風口遭遮蓋造成「密室」 (16:44)

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鄭俊傑指出，女事主是一名主婦、來港7年，與報稱為商人的丈夫結婚12年，兩名子女在港出生，同讀馬頭圍一間小學，品行及成績良好，二人過去一直與校方有密切溝通。鄭俊傑稱，校方已知悉事件及啟動危機應變小組。

鄭俊傑續說，女事主沒有情緒病紀錄，涉事家庭過去一年亦沒有衝突或暴力前科，據鄰居及校方了解，涉事家庭正常、無異樣，惟女事主一向十分緊張子女學業，不排除幼女升讀小一令女事主較為緊張。

鄭俊傑表示，警方於單位內找到由西醫配方的傷風藥及成藥，未知是否與案有關，3人死因仍有待驗屍及進一步調查。

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