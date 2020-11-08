蘇屋邨單位漏煤氣3人亡　警：通風口遭遮蓋造成「密室」 (16:44)

深水埗蘇屋邨荷花樓一單位泄漏煤氣，屋內一名母親及兩名男、女童昏迷，送院後不治。深水埗警區助理指揮官（刑事） 鄭俊傑表示，荷花樓高層住戶今早（8日）向保安反映嗅到可疑氣體，保安遂報警求助。消防接報到場，於涉事樓層走廊利用探測器測出高濃度煤氣，經追查發現涉事單位被反鎖及無人應門。消防破門入屋，於單位內一睡房發現一名32歲女子、一名10歲男童及一名6歲女童昏迷不醒，單位內門縫、窗戶及抽油煙機等通風口，均被人以毛巾及A4紙遮蓋，造成密室情況，位於廚房的煤氣喉則遭切斷。3人由救護車送院後，均於上午約10時證實不治。
鄭俊傑指出，女事主是一名主婦、來港7年，與報稱為商人的丈夫結婚12年，兩名子女在港出生，同讀馬頭圍一間小學，品行及成績良好，二人過去一直與校方有密切溝通。鄭俊傑稱，校方已知悉事件及啟動危機應變小組。
鄭俊傑續說，女事主沒有情緒病紀錄，涉事家庭過去一年亦沒有衝突或暴力前科，據鄰居及校方了解，涉事家庭正常、無異樣，惟女事主一向十分緊張子女學業，不排除幼女升讀小一令女事主較為緊張。
鄭俊傑表示，警方於單位內找到由西醫配方的傷風藥及成藥，未知是否與案有關，3人死因仍有待驗屍及進一步調查。
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