查詢海外升學每月多一倍　升學顧問︰家長積極考慮子女負笈海外 (14:06)

升學資訊日活動於旺角康得思酒店舉行，20多間院校或升學中心參展。今早一場有關英國升學的講座，約100人參加。

參加講座的家長江太稱「你不知道香港會變成怎麼樣」，考慮到未來本港自由狀况，以及英國早前公布為有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人增設新的移民英國途徑，持BNO的她會視到英國生活為「另一條出路」，擬舉家移民英國，並安排現在港就讀中六的兒子，明年在當地升讀大學。

Aston Education資深升學顧問譚卉彤表示，去年6、7月起公司接獲的海外升學查詢，平均每月多一倍。部分家長不僅想子女到外國升學，更希望他們留居當地。譚卉彤說，不少歐美國家新冠病毒疫情嚴峻，當地大學於網上授課，家長均願讓子女暫在港上課，直至恢復正常通關才安排子女到當地繼續學業。

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