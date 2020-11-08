新冠肺炎｜本港今增10宗確診　3宗本地個案源頭不明 (14:28)

3宗源頭不明個案：

．個案5372：38歲女子，居於愉景灣倚濤軒，在中環花園道冠君大廈工作，最後一日上班日期為10月16日。她在10月19日出現發燒，11月5日向一名私家醫生求診，翌日遞交深喉唾液樣本

．個案5373：42歲女子，居於元朗翠苑，她的丈夫為早前一名確診病人。她在11月5日向博愛醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本

．個案5375：50歲男子，居於大埔寶雅苑興和閣，在灣仔告士打道光大中心工作，最後一日上班日期為11月6日。他在10月28日出現咳嗽，11月4日到浸會醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本

其餘7宗輸入個案：

．個案5366：28歲女子，從印尼抵港

．個案5367及個案5371：分別為43歲男子及50歲女子，均從法國抵港，二人同是居住九龍城巴豪苑

．個案5368及個案5374：分別為33歲女子及24歲女子，二人同是從菲律賓抵港

．個案5369：20歲男子，從塞爾維亞抵港

．個案5370：49歲女子，從肯尼亞抵港

【11:30】消息稱，本港今日（8日）新增約3宗新型冠狀病毒確診個案，另有約7宗初步確診。