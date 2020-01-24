新冠肺炎｜初步確診患者妻沙田主風小學任教　今曾回校有戴口罩　學校改網課兩天 (20:25)

校方稱，該教師任教三年級中文及普通話科，沒擔任班主任工作，今日上午她曾回校當值，巡視周六興趣班活動，學校亦為上屆學生舉行畢業禮，該教師曾進入禮堂及一班小六課室作短暫逗留，全程佩戴口罩。

校方亦表示，接獲衛生防護中心通知後，隨即舉行危機小組會議，向家長發通告，並聯絡專業消毒公司到校進行全校消毒工作。學校下周會停止面授課程及校內活動兩天，改為網課。

校方現正等待該教師的化驗結果，並密切留意及跟進衛生防護中心的指示。倘若該教師確診為陽性，校方將會立刻停課14日，如果呈陰性，校方依然會進行校舍消毒工作，確保學生教師安全，並盡快恢復面授課堂。

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