聾啞女乘客遞手機報稱遭非禮　九巴司機下車窮追1公里擒賊 (19:43)

事發於10月19日早上，入職兩年半的勞姓九巴車長如常駕駛67M由屯門開往葵芳，但駛至荃灣愉景新城時，一名女乘客突然向勞展示手機，螢幕上的文字透露她是一名聾啞人士，剛在上層被一名男乘客非禮，同一時間該男乘客正下車。

千鈞一髮之際，勞車長決定離開駕駛座下車追截，可疑男子當時仍以正常步速向商場方向前行，勞車長追上後該男子首先否認曾在車上非禮少女，又稱正趕往上班。未幾男子隨即拔足逃走，二人爆發追逐戰，由愉景新城跑向通往福來邨的天橋，經過路德圍再轉入港鐵站方向。男子嘗試擺脫勞車長，勞窮追不捨，兩人繞了一大圈，勞最終在荃灣站附近追上，捱了3拳，但總算截停對方，警方隨後到場拘捕該可疑男子。

勞車長憶述，事發時幾乎沒有時間猶豫，「根本冇時間、亦唔到我諗，一見佢跑第一時間追上去」，追逐期間報警及通知公司協助車上乘客。面對繼續將乘客送往目的地，抑或為受害人追捕可疑男子的「兩難局面」，勞認為男子逃走行徑足證他「心虛」，所以二話不說選擇追捕疑人，又稱如果再面對同一情況，會作出同一選擇。

勞車長事後獲公司嘉許，他坦言獲嘉許及成功為女乘客截停男子討回公道感開心，但過程中亦感受到港人冷漠。他透露追截期間曾多番高聲呼叫附近行人協助截停該名男子，但追逐近一公里都無人挺身而出，認為其他人只顧看手機，慨嘆不少港人「自己顧自己」。

警方表示，荃灣警署上月19日上午約10時接獲一名23歲女子報案，稱她在一輛途經青山公路荃灣段的巴士上被一名男子非禮。警方經初步調查，同日於荃灣區拘捕一名41歲涉案男子，他獲准保釋候查。案件交荃灣警區刑事調查隊第四隊跟進。