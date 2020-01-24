新冠肺炎｜今增3源頭不明初步確診　一患者妻沙田主風小學任教　發病後曾回校學校須停課 (17:59)

源頭不明初步陽性個案：

．50歲男子，住在大埔寶雅苑興和閣。他在灣仔告士打道108號當文職，最後上班日為11月6日，約10名同組同事與患者較多接觸，若患者最終確診，該批同事將須檢疫。患者10月28日開始咳嗽，11月4日因感氣促到浸會醫院求醫並做檢測，及後確診。其任職教師的妻子今日感到喉嚨乾，但仍有出席校內活動。患者在傳染期期間，11月6日曾到沙田新城市廣場三星台菜食堂吃飯。

．38歲外籍女子，住在愉景灣倚濤軒。她在中環冠君大廈當文職，最後上班日為10月16日。10月19日發燒，之後與家人均一直無外出，她與丈夫沒有上班，其兩名子女亦沒上學近3星期。患者11月5日到私家診所取樣本瓶做檢測，其後確診。張竹君稱患者的病毒指數（CT Value）偏高（代表病毒量低），可能因為她病發時間較早。衛生防護中心將把其家人送往檢疫中心，並會在其工作地點派發樣本瓶。衛生防護中心周二（3日）公布，與冠君大廈屬同一建築群的花園道三號，有一宗源頭不明確診個案（個案5343），中心稱今次的患者與該個案在不同大廈及不同樓層工作。

．42歲巴基斯坦籍家庭主婦，住在元朗八鄉梁屋村翠苑，無病徵。她潛伏期主要留在家中，間中會到元朗一濕街市買餸，惟患者不清楚街市名稱。她今年7月由巴基斯坦回港，當時曾在駿洋邨檢疫，兩次新冠病毒檢測呈陰性。其丈夫為10月30日公布的輸入個案（個案5317），報稱返港後未曾與患者接觸。患者在丈夫入院後，與兩名孩子於11月5日到博愛醫院急症室並採樣，其後確診。衛生防護中心會再調查她與其丈夫是否曾接觸。患者孩子的檢測結果呈陰性，其就讀學校毋須停課。

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