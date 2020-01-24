新冠肺炎｜今增3確診一宗源頭不明　患者大埔酒吧工作　廣福邨一周內3人染疫 (16:39)

源頭不明本地個案（個案5365）：

．26歲男子，與家人居於大埔廣福邨廣平樓

．在大埔崇德街8號A Inn Club酒吧工作，最後上班日為10月29日；酒吧除患者本人外還有兩名員工，該兩人須檢疫，酒吧亦要大清洗及停業14日

．10月31日出現輕微咳嗽，及後痊癒。惟因擔心，11月3日到醫管局王少清家庭醫學中心取樣本瓶，11月5日交回樣本，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者的病毒數值（CT value）介乎31至33。這顯示患者體內病毒量較低

．傳染期內於11月4日曾與朋友到大埔翠和里德美壽司餐廳吃飯

．梅窩Staycation群組個案5336及5347分別居於廣福邨另外兩座，患者表示不認識該兩名確診者。張竹君稱，另有一宗初步確診源頭不明個案住在大埔寶雅苑，認為市民流動性很高，難追蹤個案從哪裏染病，大埔可能有隱形傳播鏈。她指出，現時確診個案「唔係一定係喺某一區」，提醒全港市民都要警惕，如果感到不適，應盡早求醫，或自行領取檢測樣本瓶

另外，今日兩宗輸入個案均來自英國，分別乘CX252及BA27航班於11月5日抵港，兩人均無病徵。

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