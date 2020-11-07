勞福局推遲至下屆立法會提交取消強積金對沖草案 (15:25)

強積金對沖安排一直被批評損害僱員退休保障，特首林鄭月娥在2018年《施政報告》提出方案，冀本屆政府任期內實施取消「對沖」安排。政府向下屆立法會提交草案，即至少在2021年尾，距本屆政府任期完結不足一年。

勞工處回覆本報查詢，指出由於取消「對沖」安排涉及不同的政策範疇及複雜的事宜，政府現正檢視取消「對沖」方案的設計，研究是否有空間讓方案在落實和執行上較為簡化，以及讓公眾更容易理解。政府正全力進行相關工作，以盡早完成草擬賦權法例；鑑於現屆立法會會期將於明年7月完結，為進一步完善法例草案，並讓立法會有足夠時間審議，政府計劃向下一屆立法會提交法例草案。

處方又指出，政府正全力推展取消強積金「對沖」安排的籌備工作，並已開展草擬賦權法例，以落實取消「對沖」安排。要落實取消「對沖」須對多條現有法例，包括《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》等作出修訂，以及訂定新的法例以實施相關的配套措施。

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