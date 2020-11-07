黃竹坑野豬疑遭斬首劏肚　警拘一男追緝另一人 (21:40)

現場距離山腳約15分鐘路程。現場消息稱，警方及愛護動物協會人員到場調查，未找獲野豬頭部。野豬腳受傷，相信由捕獸器造成，警方在溪澗檢獲兩把刀，其後在山腳位置拘捕一名涉案男子，初步調查相信男子與另一名在逃疑犯於現場溪澗清洗野豬屍體，其間遭途人撞破。

現場消息稱，事發時一名跑山男子經過現場，見兩名男子在溪澗清洗豬屍，兩名男子用刀指嚇跑山漢，警告他不要多管閒事，跑山漢遂報案。警方接報趕往現場，在山腳位置截獲一名禿頭、戴眼鏡中年漢，懷疑他與案有關。愛協人員其後在現場附近草叢檢獲野豬頭顱及內臟，愛協表示，由於野豬身體被劏開，暫未能確定其性別。

警方稱，今日在現場一山澗處截獲一名63歲無業男子，當時他正在該處以山水清洗雙手，其外型與報案人描述脗合，被警方查問時又支吾以對，警方遂拘捕他，正調查其犯案動機。警方稱，根據報案人描述，兩名疑人均為50至60歲中國籍男子，中等身材，約1.6米高，案發時其中一人赤膊，另一人穿黑背心，正追查一名在逃男子。警方在案發現場檢獲多把利器，包括刀、鋤頭、斧頭等。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評，本港保護動物條例存在漏洞，法例阻嚇力不足，今年初深井豪景花園發生懷疑虐待動物案，律政司決定不提出起訴，近日亦有至少兩宗動物疑被殘酷對待案件，他促請警方、漁護署及愛協介入，盡快緝捕兇徒。南區區議員袁嘉蔚亦到場了解，她稱區內不時有野豬出沒，甚至走近民居，呼籲市民切勿傷害野豬。