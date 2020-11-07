稱社會撕裂致退學潮　張勇邦：或再有縮班潮 (11:46)

張勇邦表示，小學有出現退學潮，以他的學校為例，一般退學率是2%，今年升至3%。戴德正說各區都有退學潮，他8月至今已處理10多封退學信。他稱自己在同一學校任職11年，從沒發生這樣的情況，又指出大部分退學原因是到外國讀書，又或轉到國際學校。

教育界立法會議員葉建源認為，政治或社會因素影響了學校的情況。他表示，今年外國新型冠狀病毒疫情嚴重，但家長仍送子女到外地；疫情平穩後，估計到外地留學人數可能更多。

小學校長：不視推廣國家憲法日為政治任務

另外，教育局向中小學發通告，建議學校為12月4日「國家憲法日」舉行推廣活動。張勇邦表示，其學校當日原已安排全校運動日，但認為亦可升國旗、唱國歌，其他活動則要再商討。他稱會以平常心應對，不會視為政治任務，認為可視作國民教育的加強工作。

戴德正認同學校應以平常心應對教育局的建逸。他形容在教育過程中，認識國家及地方的法律是必然、應有的課程內容，以往學科都有教授，並不會視作政治任務。

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