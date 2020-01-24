天氣｜天文台今午錄30.2度最暖立冬　艾莎尼減弱料明日短暫時間有陽光 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今午（7日）天文台錄得最高氣溫30.2度，是有紀錄以來最暖的立冬。今晚及明日（8日）天氣預測，天氣乾燥初時大致天晴，晚間雲量增多，明日日間短暫時間有陽光，氣溫介乎22至27度。吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。隨後數日大致天晴及乾燥，早晚天氣稍涼。
下午4時，熱帶風暴艾莎尼集結在高雄以西約120公里，預料初時移動緩慢，稍後向西南移動，時速約15公里，橫過南海東北部，並逐漸減弱。
【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫24.1度，相對濕度63%。
乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預測本港今日天晴乾燥，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。展望明日（8日）雲量較多；隨後兩三日大致天晴及乾燥，早晚天氣稍涼。
熱帶氣旋艾莎尼今早在南海東北部減弱為熱帶風暴。預料受到東北季候風的持續影響，艾莎尼會在日間進一步減弱。其環流較細小及緊密，與本港保持一段距離，發出熱帶氣旋警告信號的機率不高。天文台會繼續密切監察其最新動向。
（天文台）
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