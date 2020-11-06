無業漢不滿執達吏收樓涉縱火受審　大罵法官遭令羈留室聽審 (23:16)

控罪指出，案發時60歲的被告馬鎮青於2018年7月27日在將軍澳康盛花園31樓一單位，無合法辯解而用火損壞屬於被告的單位，意圖損壞該財產，以及意圖藉此危害陳頌文及黃隆權的生命。

被告隔鄰單位有骸骨但與本案無關

控方開案陳辭指出，被告與隔離單位已多時沒有繳交管理費，兩名執達吏陳頌文及黃隆權於案發當日到該兩單位收樓，其間先發現被告隔鄰的單位有一副骸骨，於是通知警方跟進。控方強調，該骸骨與本案無關。

兩人之後聽到被告單位內有人大聲說粗口，但兩人想推開大門，發現大門被雜物阻礙，其間聽到有人說：「上嚟收管理費，我啱啱先係青山出來」、「入嚟呀，攞咗嘢招呼你哋」。執達吏決定召警求助。未幾衝鋒隊警員持盾牌前來，警長在門外聞到石油氣味，企圖打開單位大門時，有人從單位內擲出冒出火舌的燃燒物，並發生爆炸，走廊熏黑。警方旋即疏散居民及嘗試救火。

居於28樓同室單位的男住戶聽到窗外有人大叫，並見到一名只穿着內褲的男子爬着水渠、敲打他的窗子。男住戶住開窗讓該男子進入，男子隨即衝出單位離開。警方其後在一後樓梯發現左手受傷的被告，被告承認放火燒屋，並說：「知道今日來收樓，買咗天拿水同石油氣放火，大家一鑊熟。」消防員其後在單位內發現一把斧頭、自製長柄刀、天拿水及石油氣等，認為該日縱火是蓄意造成。

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