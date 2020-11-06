鏗鏘集編導蔡玉玲被捕　公務員事務局不提供支援：服務提供者非政府僱員 (22:37)

港台節目製作人員工會主席趙善恩今早在港台《千禧年代》表示，昨日工會與管方開會，電視部、新聞部同事也在會上，追問管方如何向蔡玉玲提供實質協助。她引述副廣播處長馮建業稱，以現行制度未能向自僱者提供法律援助。馮建業稱會考慮能否豁免，他曾與律政司商討，但沒和公務員事務局討論，稱會處理。

本報向公務員事務局查詢，蔡玉玲被捕後，有否與港台溝通、局方能否提供任何援助、豁免《公務員事務規例》的限制是否可行。公務員事務局回覆稱，公務員如因執行職務而遭受與貪污無關的刑事檢控，或牽涉民事訴訟或出席正式研訊，可根據《公務員事務規例》經部門首長向該局申請法律援助。在接獲公務員的法律援助申請後，公務員事務局會根據個案情况、法律意見及相關部門首長的建議，審核有關申請。局方稱，對於服務提供者，由於不是政府僱員，該局沒權限批准提供任何給予政府僱員的福利、協助或支援予他們。

本報亦向商經局及律政司查詢向蔡玉玲提供支援的可行性，商經局表示，所有政府部門的日常運作和管理由部門按既定的機制跟進和處理。律政司稱由於案件已進入司法程序，不宜評論。

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