醫學會：本地接種流感疫苗安全　促政府積極發放「無不良反應」信息 (19:30)

醫管局回覆查詢表示，截至昨日（5日），公立醫院已為逾17.8萬名病人及醫護人員接種流感疫苗，至今未有收到接種疫苗後產生不良反應的報告。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠說，港府購入的87萬劑流感疫苗只來自兩間藥廠，其中一款佔接近七成，建議政府訂購疫苗時「不要將所有雞蛋放入同一個籃」，以免出事時沒有選擇空間。

他又指出，小學及幼稚園外展接種計劃安排不同，建議政府參照小學的安排，由政府為私家醫生購買、儲存、運輸及回收有關幼稚園的疫苗。

曾祈殷：豁免檢疫者不應獲豁免新冠病毒檢測

另一方面，本港今日錄得6宗新型冠狀病毒確診個案，全部由外地輸入，包括一名機組人員。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，豁免檢疫者不應獲豁免病毒檢測，應在抵港的14日內，每4、5日進行一次新冠病毒核酸檢測，以及時發現是否帶病毒。醫學會建議豁免檢疫者應在14日內驗兩次病毒。

截至11月1日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約13.94萬及30.55萬劑季節性流感疫苗。連同「季節性流感疫苗學校外展（免費）— 小學」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）— 幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心」接種的約2.77萬及2.99萬劑流感疫苗，各項計劃下整體共接種約50.25萬劑季節性流感疫苗，較2019/20年度同期提高約45%。衛生署至今沒有收到接種流感疫苗後出現嚴重不良情況的報告。