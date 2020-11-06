工程師天橋向警擲垃圾桶蓋判囚3個月　官稱被制服受傷因掙扎自招 (17:55)

任職工程師的被告梁文輝（24歲）被控於去年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝男警賴信安。

辯方求情指出，背景報告極為正面，被告在中學文憑試成績優異，中學老師稱他品學兼優，副校長更極力讚揚被告對學校作出的貢獻；但被告父親需入住精神病院，病情愈發嚴重，被告是家庭經濟支柱，感化官亦讚賞他對家庭的貢獻，望法庭盡量輕判。

裁判官劉淑嫻稱，被告在天橋上向地面執勤的警員擲垃圾桶蓋，垃圾桶蓋在警員不遠處落下，案情嚴重，社會服務令不能反映被告罪責，並非合適判刑。被告在被警員制服時致頭及面受傷，也是因他掙扎自招而來。

劉官續稱，襲警是嚴重罪行，法庭不會姑息及縱容此行為，否則警務人員執行職務時得不到保障，會令前線人員士氣大受打擊，必須判處即時監禁，而被告沒有足夠減刑的求情因素，終判處3個月監禁。

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