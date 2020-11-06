區議員助理與營業員寶琳站非法集結罪成　分囚3個月及4個月 (17:38)

辯方求情表示，首被告、區議員助理何梓聰（23歲）的妻子懷有身孕，最近患上抑鬱症及焦慮症，因為丈夫還押而病況轉差，並於今日凌晨不適送院，冀法庭判處緩刑；次被告、營業員鍾展鴻（23歲）已明白守法的重要性，日後有意投身法律界。

徐官判刑時指出，本案的非法集結涉及暴力，兩名被告與約30人「粗野地」推撞及攔截涉事站長，對他「左右夾攻」，不但令站長驚慌受傷，亦可能傷及其他乘客。徐官強調，兩人先後以面巾及手部遮蓋容貌，旨在掩飾身分，亦增加警方調查的難度，令案情更嚴重。

徐官採納4個月為量刑起點，但考慮到多名區議員為首被告寫求情信，證明他積極參與社區事務，加上其太太的情況，酌情判以3個月監禁。至於次被告，徐官認為沒有減刑空間，判囚4個月。

首被告在判刑後提出定罪上訴，獲准以現金2萬元等條件保釋。

其他報道：8民主派涉違特權法准保釋明年2月再訊 待終院處理「藐視罪」上訴

其他報道：區議員秘書街站遭男子煙蒂燙手指 獲撤控打鬥罪兼得訟費

其他報道：港台各電台頻道11．16起每早播國歌 伍曼儀：須讓市民認同公民身分