8民主派涉違特權法准保釋明年2月再訊　待終院處理「藐視罪」上訴 (16:35)

8名民主派涉今年5月8日立法會內會違反《立法會（權力及特權）條例》被控「藐視罪」，包括5名現任立法會議員胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、許智峯、張超雄，決定不延任的議會陣線朱凱廸和人民力量陳志全，以及工黨主席郭永健。案件今日（6日）在西九龍裁判法院首提訊，案中8人暫毋須答辯，以待終審法院處理「藐視罪」的上訴。案件押後至明年2月11日，8人准以1000元保釋外出。
8名被告分別為立法會議員許智峯（38歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲），以及報稱區議員助理的朱凱廸（43歲）、報稱立法會議員助理的郭永健（33歲）、報稱網台主持的陳志全（48歲）。
胡志偉開庭前表示，報警處理內會爭議是徹頭徹尾的政治打壓，當日亦有建制派議員不理指示走到主席桌前，批評警方選擇性檢控，「今日嘅特區已經唔係法律面前人人平等」。
案中8人均被指涉違反《立法會（權力及特權）條例》。除胡志偉外，案中其餘7名被告均被控藐視罪；除黃碧雲及張超雄外，案中其餘6人亦被控「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。
陳志全散庭後表示，對於5月8日事件，「相信大家都睇得好清楚」，並稱法庭已批准他私人檢控工聯會郭偉強於當日行為，如今他竟「原告變被告」，亦相信律政司將介入及「接管」私人檢控。
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