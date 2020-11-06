8民主派涉違特權法准保釋明年2月再訊　待終院處理「藐視罪」上訴 (16:35)

8名被告分別為立法會議員許智峯（38歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲），以及報稱區議員助理的朱凱廸（43歲）、報稱立法會議員助理的郭永健（33歲）、報稱網台主持的陳志全（48歲）。

胡志偉開庭前表示，報警處理內會爭議是徹頭徹尾的政治打壓，當日亦有建制派議員不理指示走到主席桌前，批評警方選擇性檢控，「今日嘅特區已經唔係法律面前人人平等」。

案中8人均被指涉違反《立法會（權力及特權）條例》。除胡志偉外，案中其餘7名被告均被控藐視罪；除黃碧雲及張超雄外，案中其餘6人亦被控「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。

陳志全散庭後表示，對於5月8日事件，「相信大家都睇得好清楚」，並稱法庭已批准他私人檢控工聯會郭偉強於當日行為，如今他竟「原告變被告」，亦相信律政司將介入及「接管」私人檢控。

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