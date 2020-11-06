科大生涉傷人准保釋待下月裁決　辯方質疑影片模糊無法看清被告 (15:46)

被告陳凱文（21歲）報稱學生，他否認於2019年11月6日在香港科技大學賽馬會大堂，連同其他不知名者襲擊鄭燦迪，因而對鄭燦迪造成身體傷害。

因事主未有認出任何施襲者，今未有到庭作供。控方讀出事主的書面供辭指出，事主於2017年從內地到港，於科大就讀數學系博士課程，案發時為三年級生。當日下午5時，事主與女友一同到案發地點參與論壇，一直只坐着聆聽校長及學生講話。

直至晚上7時許，因事主及女友二人均要上課，因此提早離場，惟當他們離開時，隨即被在場的人包圍及責罵，包括鬧他們是「豬」，其間有一名戴帽及口罩的男子上前輕撞事主的左膊後，該男子自己倒地。及後保安上前保護事主與其女友，惟事主仍遭多人拳打。事主被護送到科大保安室後，發現自己腋下及下顎瘀傷、右眉骨流血，即晚到深圳治療。

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