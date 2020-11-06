兩學生海港城和你Sing涉阻差　警稱制服過程尷尬否認過度武力 (14:49)

首被告學生勞俊昇（20歲）被控於去年12月24日，在海港城3樓抗拒警長A、警署警長B及警長C。次被告學生梁文浩（17歲），被控於同日同地故意阻撓警員D。涉案警員獲法庭批准匿名。

警長A隸屬油尖旺區刑事調查隊，案發時以便衣當值，負責觀察示威者在海港城的行蹤，例如有否破壞店舖等。A供稱，首被告當晚8時在商場3樓，向下方的2樓中庭投擲物品，「見到佢掟嘢，但唔知佢掟咩」。A遂大叫「我係警察，你做咩掟嘢？」惟首被告轉身跑走。

A表示，他隨即從後緊抱首被告，嘗試制服對方，「我成個人擒上佢背脊到，情況有啲尷尬，好似佢孭住我向前跑」。及後，A稱被告掙脫控制，將他抛至附近商店的牆上，令其頭部撞傷、額頭流血及後腦紅腫。被告後來體力不支跌倒，仍不斷以手肘掙扎，其間弄傷A的腹部，最終以襲警罪被捕。聆訊午續。

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