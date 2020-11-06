何栢良：有上呼吸道病徵求醫者3周升近倍　市民防疫鬆懈致傳播 (14:00)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（6日）在商業電台節目指出，根據最新一周數據，向私家醫生求診的個案中，每千宗個案有17.2宗出現上呼吸道病徵，比3星期前每千宗個案中只有9.7宗較明顯上升。他表示，過去兩周、特別是有假期時，市民防疫意識較鬆懈導致病毒傳播，各防疫成效的指標反映現時存有危險信號。
何栢良認為，學校及留宿院舍爆發上呼吸道感染個案，傳播並非在上學時發生，因學校和院舍的預防感染控制措施都較嚴謹。他稱可能有部分學生於放學後或假期時，與同班同學或鄰居參加課外活動或外出期間，透過學校以外的接觸而受感染。他說主要是市民鬆懈，運動、聚餐、住宿假期、家庭聚會等社交活動增加，除口罩時就可能發生群組傳播。
昨日（5日）新增一宗新型冠狀病毒源頭不明個案，患者為飛機維修員，何栢良表示，由10月初至今的確診個案有174宗，機組人員佔18宗，比例較高；又稱曾有同一航班有逾5人確診，質疑飛機乘客的陰性檢測證明有否造假，認為衛生防護中心要加強機組人員防控，以減低假陰性報告的可能。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介