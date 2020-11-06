何栢良：有上呼吸道病徵求醫者3周升近倍　市民防疫鬆懈致傳播 (14:00)

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何栢良認為，學校及留宿院舍爆發上呼吸道感染個案，傳播並非在上學時發生，因學校和院舍的預防感染控制措施都較嚴謹。他稱可能有部分學生於放學後或假期時，與同班同學或鄰居參加課外活動或外出期間，透過學校以外的接觸而受感染。他說主要是市民鬆懈，運動、聚餐、住宿假期、家庭聚會等社交活動增加，除口罩時就可能發生群組傳播。

昨日（5日）新增一宗新型冠狀病毒源頭不明個案，患者為飛機維修員，何栢良表示，由10月初至今的確診個案有174宗，機組人員佔18宗，比例較高；又稱曾有同一航班有逾5人確診，質疑飛機乘客的陰性檢測證明有否造假，認為衛生防護中心要加強機組人員防控，以減低假陰性報告的可能。

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