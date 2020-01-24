質疑段崇智「查證後須譴責警」言論引發中大二號橋事件　4警察協會要求交代 (13:30)

警司協會主席陳民德、香港警務督察協會主席伍偉基、海外督察協會，以及警察隊員佐級協會主席林志偉，在今日致段崇智的信件中稱，去年11月警方在中大校園施放催淚彈後，學生以汽油彈抵抗的「中大二號橋事件」，是在段崇智發出質疑警方的公開信後不久發生，「不禁令人聯想到閣下的公開信和『二號橋事件』之間的因果關係，亦難以排除閣下對涉事學生的聲援成為黑暴分子及後採取更激進行動的誘因」，問段崇智是否同意自己「需要為香港被推向萬劫不復的邊緣而負上部分責任」。

4個警察協會的信件表示，承認造謠散播「新屋嶺性侵」謊言的男子已被裁定罪成；又說曾公開自稱遭受「警察性暴力」的女學生一直無交出具體證據或詳情，質疑她「目的旨在污衊警方及煽動仇恨情緒」，指稱段崇智「僅憑被捕學生的片面之詞便公開對警方作出質疑」，呼籲他「先檢視一下自己曾犯下的過失」，「以回覆這封公開信為始，給社會大眾一個坦承的交代」。

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