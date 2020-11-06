兩男女將軍澳「私了」認傷人暴動　患精神分裂婦需照顧三子女求輕判 (14:09)

兩名被告為報稱無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），兩人承認去年11月9日在將軍澳富康花園1座外與不知名者意圖使X受嚴重傷害而非法及惡意傷害X，以及在同日同地與其他身分不詳的人參與暴動。

黃鑫才一方求情透露，她育有3名子女，年紀最大的僅9歲，其中兩人更患過度活躍症，坦言子女現在「需要母親」，亦稱被告對子女愛護有加，平日會上課學習照顧過度活躍症患者，有幼稚園教師亦撰求情信證明被告品格。辯方又說，黃鑫才被捕後出現精神分裂，形容她因案件已「身敗名裂」，望法庭念在她有悔意輕判。

陳明貴一方則求情說，被告在事件中曾勸喻X及示威者，在雙方之間調停，惟被告受酒精影響才參與襲擊，形容他案發時情緒失控，有違本性。辯方又稱，事主對於自身傷勢的供辭主觀，望法庭索取進一步傷勢報告才判刑；但遭法官拒絕。

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