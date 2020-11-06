「曾任政協」六旬漢涉旺角舞鐵鋤　兩度缺席聆訊　官料已潛逃發拘捕令 (11:29)

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報稱退休的被告朱木源（63歲）被控於去年8月6日，在旺角通菜街近水渠街一帶攜有一把鐵鋤。

被告的代表律師表示，過去數天已不斷聯絡被告，但他電話一直要留言，被告的家人亦未能聯絡他。控方稱，醫院沒有被告的入院紀錄，沒有被告嘗試出入境的消息，被告本周亦沒有到警署報到，控方向法庭申請拘捕令。裁判官林子勤稱被告完全失去聯絡，相信已經潛逃，向被告發出拘捕令，充公保釋金事宜留待日後處理。

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