天氣｜艾莎尼進入本港800公里範圍　天文台料周末天晴乾燥 (16:30)

艾莎尼今早進入香港800公里範圍，在下午4時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在高雄之東南偏南約140公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向南海東北部。[相關報道：「艾莎尼」及東北風共同影響 空氣污染達「嚴重」水平]

天文台：艾莎尼對今日天氣影響不大

【12:00】天文台表示，熱帶氣旋艾莎尼今早進入香港800公里範圍內，但其環流較細小及緊密，並會與本港保持一段距離，對本港今日天氣的影響不大。按照現時預測路徑，艾莎尼明日會在南海東北部緩慢移動。受到東北季候風的影響，艾莎尼會減弱。天文台會密切監察其最新動向。

天文台：天晴日間乾燥 最高28度

【07:20】上午7時20分，天文台錄得氣溫21.4度，相對濕度81%。

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測天晴，日間乾燥。最高氣溫約28度。吹和緩東風，漸轉吹北至東北風。

展望周六日間大致天晴，下周日雲量較多。下周初天色好轉。

在上午5時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏北約700公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶低氣壓天鵝集結在峴港之東南約300公里，預料向西移動，時速約10公里，移向越南中部，並逐漸減弱。

(天文台)

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