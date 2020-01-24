天氣｜艾莎尼進入本港800公里範圍　天文台料周末天晴乾燥 (16:30)

【16:30】東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今日（6日）正午時分，本港的相對濕度普遍下降至60%左右。下午及今晚天氣預測天晴，下午乾燥，吹和緩北至東北風。展望明日（7日）大致天晴，周日（8日）雲量較多，隨後兩三日天色良好及乾燥，早晚天氣稍涼。
艾莎尼今早進入香港800公里範圍，在下午4時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在高雄之東南偏南約140公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向南海東北部。[相關報道：「艾莎尼」及東北風共同影響 空氣污染達「嚴重」水平]
天文台：艾莎尼對今日天氣影響不大
【12:00】天文台表示，熱帶氣旋艾莎尼今早進入香港800公里範圍內，但其環流較細小及緊密，並會與本港保持一段距離，對本港今日天氣的影響不大。按照現時預測路徑，艾莎尼明日會在南海東北部緩慢移動。受到東北季候風的影響，艾莎尼會減弱。天文台會密切監察其最新動向。
天文台：天晴日間乾燥 最高28度
【07:20】上午7時20分，天文台錄得氣溫21.4度，相對濕度81%。
東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測天晴，日間乾燥。最高氣溫約28度。吹和緩東風，漸轉吹北至東北風。
展望周六日間大致天晴，下周日雲量較多。下周初天色好轉。
在上午5時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏北約700公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶低氣壓天鵝集結在峴港之東南約300公里，預料向西移動，時速約10公里，移向越南中部，並逐漸減弱。
(天文台)
秋天養生貼士：
入秋轉涼易「瞓捩頸」 中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩
飲水 相關資訊：
防曬 相關資訊：
消委會｜逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】