新冠肺炎｜患者曾帶兩子到傑志中心訓練　傑志將停課4日安排學員教練檢測 (17:15)

傑志足球學院表示，今午接獲衛生署通知一名學生家長確診，該家長曾於10月31日到中心門外接送學員出席訓練，惟他本人則未有進入中心範圍。根據衛生署透露，該家長全程均有戴上口罩，兩名學員則對病毒呈初步陰性。賽馬會傑志中心今日將進行全面消毒，並按衛生署建議，將暫停部分班別的訓練至11月8日，並會個別聯絡學生及教練進行病毒檢測。

傑志足球學院稱，確診者兩名兒子最後上課日是11月2日，而確診者10月31日到訪中心時僅在門口接送；兩名兒子在球場上課時沒戴口罩，並有用更衣室，但學院規定在更衣室內要戴口罩及不可洗澡。學院表示，跟患者兩子同班的約有十多名同學，教練則最多2名，衛生署會向他們派樽檢測。

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