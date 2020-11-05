新冠肺炎｜今增7宗確診包括一本地感染源頭不明　患者為飛機維修員 (16:33)

本地源頭不明感染個案（個案5354）：

．40歲男子，住元朗錦田水流田村

．在機場從事飛機維修工程，上一次上班日期為10月27日，公司約有260位同事，同組60位同事，衛生防護中心會派樽做測試，建議患者的同事未有檢測結果前暫不要上班。

．10月30日開始喉嚨痛，向私家醫生求醫並取樣本瓶，其後確診

．潛伏期去過屯門市廣場牛角日本燒肉專門店

．潛伏期工作曾與貨機機師接觸，他稱曾聽聞當中有機師其後確診

．傳染期曾帶子女（5及7歲）到球場參與足球訓練，10月28日曾到九龍灣公園足球場，10月29日曾到馬鞍山遊樂場足球場，10月31日到過天水圍天瑞邨球場及石門賽馬會傑志中心，11月4日到過摩士公園足球場。患者陪同子女在足球場上培訓班時有戴口罩，與其他家長有一段距離，沒有直接接觸但有聊天；子女踢波時沒戴口罩，更衣時亦有接觸。詳情：患者曾帶子女到傑志中心訓練 傑志將停課4日安排學員教練檢測

．每次足球班約有十多人，衛生防護中心會向曾參與有關足球訓練的學員、教練及家長亦會派樽，建議消毒場地

．10月28日曾與家人到九龍灣MegaBox，曾光顧Pepper Lunch及逛玩具反斗城；10月31日曾帶家人到元朗448農莊，其家人在該處過一晚夜，他則沒有

．他兩名兒子分別就讀聖公會天水圍靈愛小學及錦田聖若瑟幼稚園，其中就讀幼稚園的小朋友有喉嚨痛，檢測結果初步為陰性

．患者亦有一名家人（本身是家庭主婦）出現發燒，連同患者兩兒子共3人已送院檢測。兩兒子就讀的學校今、明兩日將停課，衛生防護中心會向兩所學校的師生派樣本瓶，學校會進行清潔消毒。

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