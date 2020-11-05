網台記者今再被捕　尹兆堅斥警敵視傳媒 (15:54)

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警方稱5月10日當日拘捕一名26歲姓何本地女子，懷疑她在旺角洗衣街一公廁內拍照，警員曾警告該女子停止，惟她拒絕合作。至今早警方再於荃灣區拘捕何姓女子，指控涉嫌抗拒警務人員，她現正被扣留調查。

曾協助KY的立法會議員尹兆堅表示，今早獲悉KY再度因同一事件被捕及起訴，據知她目前正被扣留於九龍城警署。尹兆堅指稱，KY當日拍攝警方拘捕行動時遭防暴警「襲擊」，更被打至「頭都腫晒」，如今警方再拘捕KY，明顯是敵視傳媒的行為，目前KY已獲律師協助。

KY早前受訪時表示、她於5月10日當晚因生理需要到洗衣街公園女廁，見兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝。她指稱警方搶去相機，向她耳及鼻噴胡椒噴霧，有警員說「仲有無第二支？」。她稱該防暴警身上行動呼號是「PTU Y2」，現場其中兩名警員身形似男性。其後有4至6名防暴警將她按壓在地，KY稱警員用膝跪她的左頸側，又用警棍攻擊她的頭，她因呼吸困難而短暫失去意識，醒後手被綁着並失禁。

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