警臥底行動破黑幫集團拘153人　兩和勝和頭目涉案被捕 (16:41)

新界北總區反黑組總督察梁羽東表示，警方自去年6月起展開名為「截擊」的臥底行動，派出臥底滲透一個活躍於新界北的黑幫團伙，發現該黑幫積極於元朗、上水及大埔等分支擴張勢力，經過1年半滲透，警方於今年10月16日至11月5日期間突擊搜查多個地點，拘捕102男51女（15至72歲），涉嫌以三合會成員身分行事、自稱三合會成員、傷人、販毒、藏有攻擊性武器等，當中包括該黑幫高層及骨幹成員，搜出大批武器、毒品及販毒工具，部分人目前仍被扣查。據悉，黑幫和勝和的上水頭目「白頭福」及元朗頭目「姑爺偉」於案中被捕。

新界北總區反黑組高級督察戴玉麟表示，警方同時搗破由該黑幫操控的4個非法賭檔、3間無牌酒吧、一間自稱足浴店的色情場所及一間無牌按摩院，搜出大批賭具及酒精飲品。該批非法場所大多位於人煙稀少的工廈或「三無」唐樓，其使用的單位裝有優良隔音設備及大量閉路電視監察，只招待熟人或熟人介紹的客人，意圖避開警方注意，警方相信黑幫透過操控上述場所增加收入。

此外，警方發現該黑幫於非法賭檔內向賭客發放沒有詳述利率、扣除本金20%作行政費的高利貸長達7個月，以上門收數、淋紅油及恐嚇人身安全等方式向未有如期還款的賭客施壓，涉及共12宗非法追債案件。

該高利貸設立不合理要求，包括不准分期償還本金，以及要求賭客每星期償還本金的20%作利息，年利率超過1140厘。警方行動期間突擊搜查27個處所，以刑毁、刑恐、洗黑錢、過高利率放貸等罪拘13名男子（16至47歲），目前眾人獲准保釋候查。

警方同時與消防搗破2個非法油站，檢獲3.1萬公升柴油。

有記者於記者會上向新界北總區刑事部警司游乃強查詢港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕一事，被在場的傳媒聯絡隊警員以只可詢問上述反黑案為由阻止。