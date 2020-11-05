哈薩克籍學生涉企圖向警擲汽油彈　控方稱警現場未檢獲涉案打火機 (13:30)

去年11月17日理工大學遭警方圍堵後，多區爆發警民衝突。19歲哈薩克籍學生涉於翌日淩晨，在油麻地企圖點燃及向警方投擲一個汽油彈，當場被制服拘捕。他否認一項有意圖而企圖縱火罪，今（5日）在區域法院受審。控方稱，涉案玻璃樽塞着白布、內含易燃液體，但警方沒在現場檢獲被告用作嘗試點燃汽油彈的打火機。
由資深大律師駱應淦代表的哈薩克籍被告Nukpi Abilkaiyr（19歲），否認在2019年11月18日在油麻地彌敦道與佐敦道交界攜有一個汽油彈，並意圖縱火。控方透露，被告於2019年8月從哈薩克到港讀書，案發時為香港浸會大學一年級學生。
控方開案陳辭稱，案發當日凌晨2時05分時，在油麻地彌敦道與佐敦道交界有過百人聚集。警方在5分鐘後向佐敦方向開始掃蕩，其間被告右手手持一個戴有液體及樽口塞着白布的玻璃樽，並嘗試用左手拿着的打火機點燃樽口白布4至5次。當被告正想將該玻璃樽扔向警方時，警方上前制服被告在地上，其間被告將玻璃樽放在胸口下，身上跌出一戴黑帽及一個黑口罩。
控方續指出，警方隨後未有找到原本由被告手持的打火機，但在被告的背包找到另一個橙色打火機、一塊紅布、頭巾及眼罩等物品。被告警誡下保持緘默；化驗結果顯示，玻璃樽裝有120毫升藍色液體，內含高度易燃的有機溶劑，另在紅布驗出殘餘高度易燃物質。案件下午續。