哈薩克籍學生涉企圖向警擲汽油彈　控方稱警現場未檢獲涉案打火機 (13:30)

由資深大律師駱應淦代表的哈薩克籍被告Nukpi Abilkaiyr（19歲），否認在2019年11月18日在油麻地彌敦道與佐敦道交界攜有一個汽油彈，並意圖縱火。控方透露，被告於2019年8月從哈薩克到港讀書，案發時為香港浸會大學一年級學生。

控方開案陳辭稱，案發當日凌晨2時05分時，在油麻地彌敦道與佐敦道交界有過百人聚集。警方在5分鐘後向佐敦方向開始掃蕩，其間被告右手手持一個戴有液體及樽口塞着白布的玻璃樽，並嘗試用左手拿着的打火機點燃樽口白布4至5次。當被告正想將該玻璃樽扔向警方時，警方上前制服被告在地上，其間被告將玻璃樽放在胸口下，身上跌出一戴黑帽及一個黑口罩。

控方續指出，警方隨後未有找到原本由被告手持的打火機，但在被告的背包找到另一個橙色打火機、一塊紅布、頭巾及眼罩等物品。被告警誡下保持緘默；化驗結果顯示，玻璃樽裝有120毫升藍色液體，內含高度易燃的有機溶劑，另在紅布驗出殘餘高度易燃物質。案件下午續。

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