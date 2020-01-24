傳媒組織斥車輛查冊系統令記者跌入陷阱　促查冊表格加入新聞報道用途選項 (13:50)

趙善恩表示，運輸署車輛查冊系統的聲明用途，取消了為新聞報道的選項，這個行政措施「彷彿令記者跌入陷阱，惹上官非」；運輸署的行政措施與新聞自由權利「不對嘴」，她要求政府改正運輸署有關查冊表格，加入新聞報道的用途。

她說，工會已要求港台管方協助蔡玉玲，因蔡玉玲為公司製作節目，非為個人目的，港台提供協助是「應有之義」。但她稱管方「的確有行政困難」，這與蔡玉玲的聘用方式有關，廣播處副處長馮建業「受到好大壓力」，稱蔡玉玲並非港台公務員，而是服務提供者。工會下周二將到法院外聲援。

記協主席楊健興表示，今次拘捕行動嚴重削弱傳媒監察的功能，而車輛查冊的聲明用途不包括新聞報道，進一步限制傳媒可獲得的資訊。他說，至今未有政府官員回應事件如何影響人權及資訊自由，批評「政府係咪想同（新聞）行業對着幹？」

楊健興表示，記協正諮詢法律意見，未有具體方向。他亦憂慮過去曾查冊報道的記者，理論上可被追究，或蒙受法律風險，「容易被政治打壓」。

明報職工協會主席許芳文表示，查冊是記者採訪的重要工具，過去不少涉公眾利益的報道，例如律政司長鄭若驊住所僭建、未就丈夫潘樂陶購入物業利益申報等，都是通過查冊發現。她對於政府在未有諮詢下更改運輸署車輛查冊表格，是「設個氹畀傳媒踩」，今次以行政手段將傳媒查冊拒諸門外，難說日後會否再用其他行政手段限制傳媒採訪，對於政府自詡尊重新聞自由，她促請政府不要「講一套，做一套」。

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