天氣｜天文台料明日艾莎尼進入本港800公里範圍　周末大致天晴 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今日（5日）下午本港大部分地區相對濕度下降至60%以下。本港地區今晚及明日（6日）天氣預測大致天晴及乾燥，氣溫介乎21至28度，吹和緩東風，明日轉吹北至東北風。
展望周六（7日）日間大致天晴，周日雲量較多，下周初天色好轉。
熱帶氣旋艾莎尼會在明日橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間與本港保持一段距離。此外，一股東北季候風的補充會在周末期間抵達華南沿岸，預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱。
【05:00】乾燥的東北季候風正影響廣東。本港地區今日天氣預測：大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。
上午5時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約900公里，預料向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽。 同時，熱帶風暴天鵝集結在峴港之東南偏東約490公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，移向越南中部。
(天文台)
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