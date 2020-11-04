蔡玉玲被捕　毛孟靜批警高調拘捕遏制新聞自由 (20:33)

毛孟靜表示，保安局長李家超今早在立法會見記者時，不斷重覆有人報警所以調查並作出拘捕，但她質疑警方是選擇性執法；李家超強調無針對任何行業，但一開始就知道對象是新聞節目的編採人員，「新聞界應有豁免，佢無當一回事」。

公民社會發展資源中心成員歐贊年表示，調查式報道很多時都會用到查冊，而蔡玉玲是首名因使用查冊機制而被拘捕的傳媒。他指出，《大公報》、《文匯報》都有進行查冊報道，質疑為何多年來傳媒查冊報道，警方都無介入，而今次要作出拘捕，是否與蔡玉玲揭露政府在7．21事件失職有關。

歐贊年又指出，以往運輸署查閱車牌系統有其他查閱選項，他認為政府應盡量開放數據，加入新聞、學術等查冊用途。他稱，7．21事件的元朗警區助理指揮官游乃強，如今調職出任新界北總區刑事總部，蔡玉玲案件由新界北重案組處理，他認為有角色衝突。

他說，今次拘捕新聞編導令港人擔心政府是否要遏制傳媒，變相影響新聞和採訪自由，強烈反對政府無理拘捕記者的做法。

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