小提琴家黃衛明「通波仔」後不治　解剖報告：兩主血管八成阻塞 (19:00)

心臟專科醫生梁國輝於2016年3月31日為黃衛明（終年59歲）進行「通波仔」手術，其間為事主的3條主要血管搭建4個支架。梁國輝供稱，事主手術後沒出現併發症，亦沒投訴有任何不適，認為當日的手術成功，初步建議事主5日後再覆診。

梁國輝稱，他於4月2日至6日離港，承認沒將離港事宜告知事主的主診醫生，因他認為自己仍可接聽電話，繼續支援主診醫生。他至同月4日凌晨得悉事主的心臟曾經停頓，並轉介駐院的心臟科醫生為事主作進一步檢查。梁國輝稱，他於3日後為事主進行檢查，發現對方心臟肌肉的收縮功能欠佳，或屬突發心室顫動，形容有關情況沒徵兆，亦難以預測。

死者親屬稱，死者的解剖報告顯示，死者3條主要血管中有兩條血管仍出現八成阻塞情況。梁國輝回應解剖與臨牀計算血管的阻塞程度可能不同，有關報告亦不可反映當時手術是否成功。案件明（5日）審。