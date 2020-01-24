梁振英803基金申覆核　稱毛孟靜住宅涉僭建要求屋宇署執法 (18:15)

申請人為為803基金有限公司；答辯方為屋宇署署長，毛孟靜的丈夫Philip Arthur Bowring則以涉案物業業主身分列為與訟相關利害的人。

申請書指出，據涉案物業的入伙紙，物業地庫用地只供泊車用途，惟多間傳媒於2010年起已廣泛報道，該地庫被改建為室內地方，有玻璃窗有門戶，但物業業主未有按《建築物條例》將改建工程通知屋宇署，已屬違規。

申請方續稱，事件至今被傳媒報道至少59次，但屋宇署除2018年向業主發建議信還原用地，並無進行任何執法。申請人於今年5月去信屋宇署投訴，屋宇署回覆稱改建項目沒有對樓宇結構造成即時危險，毋須即時執法。

但申請方認為，屋宇署未有足夠審視投訴，署方不馬上執法亦有違相關政策，申請人作為推廣法治的組織，有足夠利害關係提出司法覆核，要求法庭頒令屋宇署重新考慮決定，或強制署方進行執法。

毛孟靜回應表示，自1985年買入單位交地租及差餉，均以住宅單位價格繳交，一直沒有問題。她又說，屋宇署2018年已稱不會採取進一步行動，稱梁振英玩「政治遊戲」做法明顯。

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