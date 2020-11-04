技工被指「和你shop」撞警長膊頭　襲警罪脫兼得訟費 (17:01)

被告黃浩峰（24歲）原被控於去年12月25日在德福廣場一期G68-69舖外襲擊警署警長張基耀。

梁官裁決稱，該案只有事主一名證人，故她特別關注證人是否誠實可靠。警署警長張基耀供稱，被告當時向他踏前一步，用手臂撞向其左膊，但梁官指出片段中被告沒有向前踏一步，警長的供辭與片段不脗合。另外，片段所見警長曾踩被告右腳，但警長觀看片段後，仍堅稱與被告沒有身體接觸，梁官認為警長沒有說出當晚實情，不接納其證供。

梁官續稱，片段可見被告沒有特別動作，但警長踩了被告一下，又撞被告膊頭。她認為，即使被告推開警長，不能排除這是自然反應、意外觸碰，故裁定被告罪名不成立。

辯方申請訟費，但控方反對申請，稱檢控合理，被告自招嫌疑。惟梁官認為被告根本沒有特別動作令人懷疑他有襲擊意圖，批准辯方的訟費申請。

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