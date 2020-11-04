17歲男生藏尖鐵枝行山杖槌判感化　律政司申加刑獲批改判社會服務令 (15:30)

17歲男生於去年11月「三罷」行動中，管有尖鐵枝及削尖行山杖等物品，早前承認管有適合作非法用途的工具罪及管有物品意圖損壞財產罪，被判一年感化。律政司不滿刑期過輕申請加刑，原審裁判官溫紹明考慮到上訴庭最近的覆核案例，同意判刑須具懲罰性及阻嚇力，今（4日）在沙田裁判法院改判140小時社會服務令。
案發時為17歲、現已升讀大學的被告呂皓翹，早前承認於去年11月12日在馬鞍山德信中學外管有一支尖鐵枝和一支削尖的行山杖；以及保管一支槌子及一支打破玻璃用的槌子。
署理主任裁判官溫紹明指出，今次覆核刑期申請中，他已重新考慮各個因素，包括被告的年紀、他認罪有侮意、過往沒有刑事紀錄、當時沒有實際使用涉案工具、沒有證據顯示他對人或財產造成傷害等。
溫官續稱，被告有家人支持，學業成績良好，今年更成功升讀大學學士學位，但考慮到罪行的嚴重性，以及上訴庭最近的覆核案例，同意判刑不能只注重更生，感化令不足以反映懲罰及阻嚇因素，認為社會服務令更能平衡更生、懲罰及阻嚇性的判刑，故改判被告140小時社會服務令。
相關報道：
17歲學生認管有非法用途工具原判感化 律政司申覆核官索社服令報告
應屆DSE考生藏尖鐵枝及槌等判感化一年 官：被告關心社會環境致逾越法律界線
相關字詞﹕尖鐵枝 削尖行山杖 管有適合作非法用途的工具罪 管有物品意圖損壞財產罪 刑期覆核 感化令 社會服務令 編輯推介