司機涉蒙面襲警非法集結受審　警員稱目擊被告欲撞向警長 (14:45)

被告張展文（35歲）否認於2019年11月13日在中環交易廣場平台，襲擊正在正當執行職務的警長A、連同其他不知名的人參與非法集結，以及身處非法集結時配戴一個黑色口罩。

案發時駐守中區警署公眾活動小隊的警員陳智勇供稱，當天下午1時許，中環交易廣場平台近噴水池位置有過百名穿黑衣戴口罩的示威者聚集，他與隊員到達附近行人天橋後，要護送兩名被捕者離開，但期間示威者情緒不穩，向警方投擲雜物及辱罵叫囂「黑警死全家」、「解散警隊」等字句，更欲衝向警方。

陳智勇續稱，當警員一方移送兩名被捕者到噴水池附近後，即使他與隊員多次警告，在人群前方的被告仍不肯離開，他便揮警棍驅散被告，但被告反抗並嘗試搶他的圓盾，因此用警棍打了一下被告的手，隨後被告一度退後，但又突然快速衝前欲撞警長A，被告之後左手打了他左胸一下，及後被告由另外數名警員制服。

惟陳智勇表示，不記得制服被告前，被告是否有戴黑口罩，亦不見被告被制服後有戴口罩。陳智勇在辯方盤問下承認，口供及記事冊記錄與庭上證供不符，包括沒提及被告曾指罵警方等。陳智勇解釋，因當時連續多天長時間工作，「身心非常疲累」。案件今午續。

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