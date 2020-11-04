出租黃金騙案詐20人9500萬元　涉案上市公司主要股東被通緝 (13:33)

被捕3男3女年齡介乎26至51歲，包括一間本地公司（下稱公司A）的管理層及銷售人員，以及一間曾協助該公司買賣黃金的公司職員，他們透過地產、保險及移民代理等方式接觸案中事主。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，公司A於2018年成立，一直借用其與一間上市公司的合作關係，向事主宣傳一個實體金條「租賃保值、增值計劃」，公司A聲稱計劃中只會出售由國際機構認可的金條，購買及租賃黃金過程由本地律師見證，計劃亦有本港上市公司作擔保，從而增加事主的信心。

當事主表示對計劃有興趣，公司A會安排事主購買每條約值30萬元的金條，至事主檢收金條後，公司A會接管金條及租借予涉案上市公司，聲稱事主可收取每月按年利率約6.6至7.5厘的保證定期派息，租約期滿後更可取回本金或金條。

事主不虞有詐交付金條，惟事後未有收到任何派息，租約期滿後亦無法取回本金及金條實物，公司A更於今年年初結業，事主始覺受騙報警。

警方經調查後，發現2018至2019年間有20名事主受騙，當中僅一人於本地居住，其餘19人為內地居住，報稱商人、律師及學生，部分為資深投資者。案中涉及共279公斤金條，總值9500萬元。商罪科接手調查後，發現該批金條從未租借予報稱的上市分司，公司A更未經事主授權下把164公斤金條轉售套現，套現所得的5100萬元分批存入公司A戶口及與涉案上市公司有關連者的戶口。

警方經調查後，昨採取代號「縱橫」行動，於全港多處拘捕6人，並突擊搜查涉案上市公司及曾協助公司A轉售黃金的公司，檢獲事主的黃金買賣合約、一批電腦及手提電話等。警方稱目前已凍結6名被捕者共310萬元存款，以及正調查兩個總值約910萬元的住宅物業。警方稱涉事上市公司仍未停牌，詐騙集團仍有多人在逃，包括涉事上市公司主要股東，正通緝他們歸案。