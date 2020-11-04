譚得志被加控串謀發表煽動文字罪　辯方質疑操控司法程序 (14:25)

代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行今向法庭申請新增一項「串謀發表煽動文字罪」，控告譚得志於今年7月4日，在旺角西洋菜街和亞皆老街一帶，串謀不知名者發表煽動文字，形容被告當日在旺角設街站，其間向一名黑衣男子「遞咪」，與對方一同高呼口號，當中包括「黑警死全家」等口號。

控方另向法庭申請修訂控罪，除了指控譚得志發表煽動文字，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對政府的叛離、引起本港居民之間的不滿或叛離，或慫恿他人不守法或不服從合法命令外，亦激起本港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項。

代表譚得志的資深大律師戴啟思指出，控方直至辯方提出終止聆訊的申請，才要求新增涉串謀性質的控罪，質疑控方刻意將案件轉介至區域法院，有關做法操控司法程序，控方亦未能提供更多控罪詳情，說明被告的言論如何具煽動性質，要求法庭終止有關聆訊。

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