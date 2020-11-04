新冠肺炎｜今增3確診　兩本地感染與梅窩Staycation群組有關 (14:30)

兩宗本地感染與梅窩Staycation群組有關：

．個案5347：26歲男子，曾與個案5332（26歲女子）出席梅窩Staycation及聚餐。患者居於大埔廣福邨廣祐樓，10月31日發病，他傳染期期間沒有上班，故衛生署不公布其公司資料

．個案5348：54歲女子，為昨公布確診個案5338（26歲男子）家人，沒有出席Staycation。患者是家庭主婦，居於大埔富善邨善鄰樓，11月2日發病

輸入個案患者為從印度抵港28歲外傭（個案5439），11月3日乘AI314抵港，有病徵。

【11:50】消息稱，本港今日（4日）新增約5宗新型冠狀病毒確診個案，不設疫情記者會。

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