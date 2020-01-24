薛永恒冀大灣區各市數據互相開放　GoByBus創辦人稱開放交通數據好事 (23:30)

薛永恒表示，冀大灣區各市數據互相開放，例如交通運輸網絡資料，可助開發便民智慧出行產品，預估跨境行程時間。另外，他說可探討分享醫療資料，在用家願意下將病歷資料「過河」。但認為資源數據分享是敏感題目，需要在有序、可控環境下才流通。

開發跨境巴士票務平台的初創企業GoByBus創辦人翁德建認為，開放交通數據是好事，目前跨境交通數據由香港及內地兩邊同時擁有，要雙方同意才能開放，現時他們要花資源自行蒐羅及整合數據，若商討後有統一標準、以機讀格式發放的數據可更方便開發產品；工聯會理事長黃國表示，冀在病人同意前提下，打通兩地電子病歷。對於市民對私隱的擔心，黃國說，「不能再用10年前的眼光看內地」，稱內地電子政務先進，近日已立法保護個人私隱，相信不存問題。

就與內地互通病歷，食物及衛生局表示，政府現階段未有具體計劃讓沒有在香港營運的醫護提供者或非香港註冊的醫護專業人員參與及使用醫健通。

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