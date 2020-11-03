小提琴家「通波仔」後暈倒不治　胞姊供稱家屬對手術不知情 (23:00)

死者黃衛明（終年59歲）的胞姊黃璣明供稱，胞弟生前患糖尿病和腎病，故由樂團首席小提琴手轉職小提琴導師。至2016年3月，胞弟的腳出現嚴重水腫，並入住聖德肋撒醫院頭等病房。她又稱，主診醫生曾懷疑胞弟的心臟有問題，故同月31日為胞弟進行造影檢查，形容院方表明並非進行手術，但最終在家屬不知情下為胞弟進行「通波仔」手術。

黃璣明表示，胞弟術後未有表示身體不適，惟至4月5日在院內廁所暈倒，其後一直陷入昏迷，家人礙於經濟壓力，需轉送胞弟入住伊利沙伯醫院深切治療部，胞弟5月30日離世。

事主的主診醫生、腎科專科醫生梁基泰供稱，事主入院時已出現糖尿上眼、心律不正、腿部感染等問題，他和心臟科專科醫生梁國輝一度為事主「洗血」，情況才有好轉。梁基泰又稱，梁國輝為事主進行造影檢查時，發現其血管出現病變，故即時為對方進行「通波仔」手術。聆訊明（4日）續。

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