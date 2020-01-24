港府將設4檢測中心　胡定旭：華昇暫設10攤位每日最多採樣2000人 (21:13)

胡定旭表示，目前每次檢測收費240元，與投標時價格相若，他稱價格較市面大幅下跌，與政府資助場地費用、毋須醫生轉介有關，但對於會否「蝕住做」，他沒有正面回應但預計初期參與人數不多，相信待政府推出「健康碼」或「旅遊氣泡」後會更多人檢測。

胡定旭指出，將於檢測中心設10個採樣攤位，若以全民檢測每日採樣三分鐘、每日運作10小時計算，最多可為2000人採樣。屆時樣本會送往華大位於大埔工業邨的實驗室進行PCR核酸測試，由採樣起計約24小時有結果。他稱化驗會採用與全民檢測一樣的試劑，由華大於大埔廠房生產。

對於澳門檢測價格可下調至100元，胡定旭認為與澳門政府補貼有關，包括場地租金及薪金等，他又引述港大深圳醫院院長盧寵茂表示，該院檢測費為150元至170元人民幣，折合約200港元，認為目前收費相差40元的水平「合理」。

至於通知檢測者結果是提供QR code還是實體證明，胡定旭稱要待政府敲定細節。早前業界消息指出，若檢測中心取樣人數未符預期，由政府承擔一定費用；胡定旭表示不清楚詳情。對於旅客及香港市民收費會否有分別，胡定旭稱要待政府宣布細節。

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